Мужчина потерял 12 членов семьи в авиакатастрофе в Муане

Гражданин Южной Кореи потерял 12 членов своей семьи в воскресенье в результате катастрофы Boeing 737-800 компании Jeju Air в аэропорту Муана. Из 181 человека, находившихся на борту, в катастрофе выжили только два члена экипажа.

Boeing 737-800 южнокорейского бюджетного перевозчика Jeju Air приземлился на брюхо в аэропорту Муан, прежде чем врезаться в стену в конце взлетно-посадочной полосы и загореться. Из 181 пассажира из Бангкока - 175 пассажиров и шесть членов экипажа, выжили только один стюард и одна стюардесса. Один из родственников жертв сейчас оплакивает смерть двенадцати членов своей семьи. Про свою "невероятно болезненную" судьбу он рассказал агентству Yonhap.

Мужчина, личность которого не разглашается, находился в семейной туристической поездке в Таиланде с детьми и родственниками, но по служебным вопросам был вынужден вернуться в Индию, а не в Южную Корею. "Я единственный выживший из большой семьи", - признался он. Когда он услышал страшную новость, то взял билет, чтобы вернуться в Южную Корею и пройти тест ДНК, чтобы помочь властям идентифицировать его родственников.

"Голос моей маленькой девочки продолжает эхом звучать в моей голове. Она сказала мне, что они собираются отпраздновать день рождения ее дедушки", - добавил он, имея в виду дочку, которая трагически погибла в результате катастрофы.

С воскресенья родственники погибших стекаются в аэропорт Муан, требуя объяснений от властей и более быстрой идентификации останков. По состоянию на вторник останки только четверых из них были возвращены родственникам.

Во вторник Южная Корея объявила, что пересмотрит правила, связанные с бетонной стеной в конце взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Муан, которая оказалась причиной гибели пассажиров.