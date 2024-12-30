Орбан сообщил, что в Венгрии будут бережно хранить память о Джимми Картере

Венгрия всегда будет помнить о 39-м президенте США Джимми Картере, поскольку он вернул Будапешту национальную реликвию — корону Святого Иштвана. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети (бывший Twitter).

"В Венгрии всегда будут бережно хранить память о президенте Джимми Картере. Вернув жителям Венгрии Священную корону в конце 1970-х, он подарил свободолюбивым венграм надежду", — отметил Орбан.

Корона венгерских королей в годы Второй мировой войны была вывезена в Австрию, где ее нашли американские военнослужащие. Реликвия находилась в США до 1978 года, когда Картер решил вернуть ее Венгрии.

Джимми Картер прожил 100 лет. Он стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Он является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года. В 2015 году в мозгу и печени экс-президента появились злокачественные опухоли — политик прошел курс лечения. С февраля 2023 года Картер находился в хосписе.