Байден и Трамп выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента Картера

Избранный президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 39-го президента страны Джимми Картера. Сообщение политика опубликовано на его странице в социальной сети Truth Social.

© Газета.Ru

"Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб. И только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории", — отметил Трамп.

Заявление действующего президента Джо Байдена и первой леди Джилл Байден в связи с кончиной Картера опубликовано на сайте Белого дома.

"Сегодня Америка и весь мир потеряли выдающегося лидера, государственного деятеля и гуманиста. Более шести десятилетий мы имели честь называть Джимми Картера близким другом Он был человеком с большим характером и мужеством, надеждой и оптимизмом", — говорится в заявлении.

Незадолго до этого газета The Washington Post писала, что Картер умер в возрасте 100 лет. Официальная причина смерти пока не раскрывалась. Джимми Картер стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Он является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года.

Также он был самым долгоживущим президентом в истории США. В 2015 году в мозгу и печени экс-президента появились злокачественные опухоли — политик прошел курс лечения. С февраля 2023 года Картер находился в хосписе. 1 октября 2024 года ему исполнилось 100 лет.