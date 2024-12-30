Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Картера

Избранный американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента США Джимми Картера.

В своей соцсети Truth Social он отметил, что за попытки Картера сделать жизнь американцев лучше «мы все должны выразить ему благодарность».

«Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее в The Washington Post сообщили, что на 101-м году жизни скончался 39-й президент США Джимми Картер. Позже Центр Картера подтвердил смерть своего основателя.