Вучич рассказал о задержанном в Сербии за съемку оборонных объектов украинце

Украинец, который, по информации сербских СМИ, был завербован спецслужбами Хорватии и прибыл в Сербию для участия в студенческих протестах с целью дестабилизации ситуации в стране, уже задерживался в республике в 2022 году вместе с другими гражданами Украины за сбор данных об объектах военной инфраструктуры. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

"Что касается этого случая, того, что делали эти люди - не знаю, всплывут ли подробности, но они занимались еще более серьезными вещами, эти украинские хорваты, хорватские украинцы, или как их там называют. Украинец был задержан в Белграде в 2022 году за то, что вместе с двумя другими гражданами Украины с использованием дронов фотографировал самые важные объекты оборонной инфраструктуры Сербии. Когда его задержали, он был какое-то время под арестом, но я никогда в жизни не видел такого давления со стороны иностранных послов, чтобы его освободили. Только бог знает, кого они могли завербовать в системе. Речь идет не о каких-то наивных детях, а о людях, совершивших преступления против безопасности Республики Сербия", - отметил Вучич.

"Что касается студентов. Дети, возвращайтесь учиться. Вы показали, что можете менять вещи, вы показали много хорошего, продемонстрировали хорошую энергию. Не позволяйте, чтобы вас использовали худшие люди в этой стране", - указал глава государства.

Ранее главный редактор сербского телеканала Informer Драган Вучичевич заявлял, что обладает доказательствами, указывающими на украинско-хорватский заговор против Сербии. По его словам, "группа якобы студентов, хорватских разведчиков, выступающих в роли хорватских студентов-туристов, прибыла вместе с украинскими экстремистами в Белград" с целью "свержения Вучича и захвата государства совместно со студентами, которые устраивают блокады". По информации Вучичевича, сербские спецслужбы зафиксировали, что 27 декабря в 6 часов утра в страну прибыла группа хорватских агентов, в том числе некий Олексей Чумаков.

Протесты в Сербии

Вучич после завершения последней крупной акции протеста, прошедшей в центре Белграда 22 декабря и насчитывавшей до 30 тыс. человек, заявил, что мир и стабильность в стране имеют исключительное значение. МВД республики уточняло, что акция протеста "завершилась без крупных инцидентов и нарушений общественного порядка" и насчитывала "от 28 тыс. до 29 тыс. граждан".

Протестующие собрались на площади Славия в 16:00 (18:00 мск), парализовав движение в центре Белграда. Уличная акция являлась продолжением протестов, участники которых обвиняют власти республики в обрушениях на вокзале Нови-Сада, где погибли 15 человек. Собравшиеся заняли пешеходные зоны и проезжую часть, остановив тем самым движение на крупном городском транспортном узле.

Дороги были разрисованы "окровавленными ладонями", являющимися символом протеста. Жители города использовали свистки и фонарики, а также выкрикивали оскорбления в адрес главы государства. В центральной части города на протяжении всего протеста не работала сотовая связь и интернет. Автобусы, трамваи, троллейбусы и другой транспорт были вынуждены прекратить движение на время проведения акции.