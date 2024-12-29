На Кипре прокомментировали заявления о сближении с США для противостояния РФ

Президент Кипра Никос Христодулидис опроверг заявления о том, что Никосия следует курсу сближения с США для того, чтобы противостоять Москве и Пекину.

Об этом он рассказал в интервью газете Phileleftheros.

«Мы не действуем таким образом, чтобы наши отношения с американцами оборачивались против русских. Мы не действуем мстительно по отношению к кому-либо. Кто мы такие, чтобы мстить России или Китаю?» — отметил глава государства.

Ранее президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина оценила вероятность вступления Кипра в НАТО. По ее мнению, таких шансов страна не имеет.