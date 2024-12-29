МИД Румынии отреагировал на распространение атласа с картами «Великой Венгрии»

Посол Румынии при НАТО выразил недовольство распространением венгерской делегацией в альянсе географического атласа с картами «Великой Венгрии».

Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на МИД Румынии.

«МИД Румынии выразил 18 декабря посредством посла Румынии в НАТО неодобрение в связи с распространением упомянутого атласа, который носит провокационный характер», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В заявлении также подчеркивается, что подобные действия не способствуют укреплению партнерских отношений между Румынией и Венгрией.

В Румынии отреагировали на данные о пересечении воздушного пространства ракетой ВС РФ

Причиной недовольства Бухареста стал подаренный послом Венгрии при НАТО Иштваном Балогом министру иностранных дел Хорватии Гордану Радману географический атлас, содержащий карты «Великой Венгрии». Под «Великой Венгрией» подразумеваются территории, включающие в себя земли, которые Венгрия потеряла в результате Трианонского мирного договора после Первой мировой войны. Среди этих земель фигурирует Трансильвания, в настоящее время являющаяся частью Румынии.

До этого экс-советник НАТО допустил раздел Украины Румынией, Венгрией и Польшей.