Действующий президент Хорватии набирает на выборах более 50 процентов голосов

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, согласно данным экзитполов, на очередных выборах главы государства набирает 51,48 процента голосов. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщило Хорватское радио и телевидение.

При этом ближайший конкурент нынешнего президента Драган Приморац по результатам опросов проголосовавших граждан получает 19,29 процента.

— Остальные кандидаты набрали менее 10 процентов, — передает текст материала РИА Новости.

4 ноября Майя Санду победила на выборах президента Молдавии и переизбралась на свой пост с 55,33 процента поддержки. Партия социалистов страны заявила, что прошедшие выборы нельзя назвать свободными и демократическими. Представители партии добавили, что не признают голосование на зарубежных участках.

Конституционный суд Румынии впервые в истории аннулировал результаты первого тура президентских выборов, согласно которым лидировал пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску. «Вечерняя Москва» разбиралась, что не так с выборами в Бухаресте, причастна ли к этому Москва и кому невыгодна победа Джорджеску.