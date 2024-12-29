Додон обратился с призывом к оппозиции Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал все оппозиционные движения в республике объединиться с тем, чтобы добиться смены власти в стране. Он отметил, что деятельность правящей партии «Действие и солидарность» противоречит интересам народа, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что обращается к правым, центристским, левым оппозиционным партиям с призывом «сосредоточить свои усилия на борьбе с диктаторской и ксенофобской партией у власти».

По его словам, «Действие и солидарность» обещала «хорошие времена», а фактически принесла молдавскому народу «страшные времена, нищету, цензуру, шантаж, страх и недоверие к завтрашнему дню».

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Додон выразил надежду на то, что представители оппозиционных партий осознали опасность со стороны правительства, которое ввело очередной режим чрезвычайного положения в стране.

Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны.