В Афганистане потребовали строить дома так, чтобы из окон не было видно женщин

Верховный лидер Афганистан Хайбатулла Ахундзада внес изменения в строительные нормы. Согласно поправкам, окна и форточки в домах афганцев должны быть сделаны так, чтобы в них не были видны как стоящие, так и сидящие женщины. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

По данным портала, текст указа, состоящего из пяти пунктов, опубликовал в соцсетях пресс-секретарь афганского лидера Забиулла Моджахед.

В документе отмечается, что окна в доме жителя страны должны быть размещены таким образом, чтобы из окон соседних домов не было видно женщин в то время, когда они готовят на кухне, находятся у колодца.

Соответственно, при строительстве нового здания недопустимо располагать его окна так, чтобы из них была видна кухня или двор с колодцем соседнего дома.

В том случае,если проект будет включать окна, выходящие на соседний дом, то он должен будут построить перед ними стену необходимой высоты.