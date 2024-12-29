Кандидат в канцлеры ФРГ прокомментировал статью Маска в поддержку АдГ

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц раскритиковал статью американского предпринимателя Илона Маска в поддержку правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав ее беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Об этом сообщает Funke.

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Он подчеркнул, что не помнит подобного случая вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны.

Мерц подчеркнул, что предвыборный призыв Маска «переходит все границы и самонадеян».

Политик напомнил, что АдГ поддерживает выход Германии из Евросоюза, что негативно скажется на экономике ФРГ.

Маск объяснил, почему поддерживает партию «Альтернатива для Германии»

До этого Маск в комментарии для немецкой газеты Die Welt объяснил, почему считает, что только ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может «спасти» Германию.

По мнению предпринимателя, традиционные немецкие ценности «потерпели крах» и привели страну к стагнации экономики, общественным беспорядкам и «выхолащиванию национальной идентичности».