Азербайджан решил приостановить полеты в десять городов России

Азербайджанские авиакомпании приостановили полеты в десять городов России на неопределенный срок, чтобы обеспечить безопасность граждан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России на неопределенный срок, Алиев заявил, что такое решение принято по соображениям безопасности. Полеты российских авиакомпаний из трех городов России в Азербайджан также временно приостановлены, передает РИА «Новости».

Президент Азербайджана подчеркнул, что безопасность граждан является приоритетом для Баку, и из-за этого сейчас было принято решение о временной приостановке воздушного сообщения.

В то же время, президент Азербайджана наградил экипаж самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря возле казахстанского города Актау, передает ТАСС.

Погибшим пилотам и бортпроводнице присвоены звания Национальных героев Азербайджана. Выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли наградили орденом «Рашадат» («Доблесть») 1-й степени.

Между тем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги казахстанцев, которые участвовали в спасении пассажиров рейса AZAL. Среди награжденных – сотрудники МЧС, медицинские работники, полицейские и сотрудники Международного аэропорта Актау, они проявили высокий уровень профессионализма и гражданской ответственности в ходе спасательной операции.

Ранее авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» приостановила полеты в семь российских городов с 28 декабря приостановила рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

Президент Владимир Путин и президент Ильхам Алиев обсудили по телефону авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines.

Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».