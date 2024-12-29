Алиев присвоил звания Национальных героев Азербайджана погибшим пилотам AZAL

Звания Национальных героев Азербайджана посмертно присвоены погибшим при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау пилотам Игорю Княшкину и Александру Кальянинову, а также бортпроводнице Хокюме Алиевой. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По данным портала, распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выжившие бортпроводники Айдан Рагимли и Зульфигар Асадов получили ордена «Рашадат» («Доблесть») I степени.

Ранее сообщалось, что в Баку в воскресенье, 29 декабря, прошла церемония прощания с погибшими членами экипажа. На ней присутствовали Алиев и его супруга Мехрибан.