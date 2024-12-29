Францию призвали выйти из ЕС

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из ЕС. Поводом стало постановление евросуда о том, что Париж должен выплачивать семейные пособия нелегальным мигрантам.

Политик обратил внимание на решение суда ЕС, который обязал Францию выплачивать семейные пособия нелегальным мигрантам. Они больше не должны доказывать, что их дети находились во Франции. При этом французские законы не допускают нахождения в стране нелегалов.

Филиппо возмутился тем, что законы ЕС теперь выше Конституции Франции. Политик считает, что стране необходим выход из Евросоюза — frexit.

«Когда мы выйдем из этого сумасшедшего дома?! Frexit — единственное верное решение, способное остановить это безумие и вернуть контроль!» — написал Филиппо в соцсети X.

Он также призвал граждан не доверять политикам-лицемерам, которые спокойно относятся к такой ситуации.