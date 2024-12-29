США захотели расширить дипломатическое присутствие в Минске

Соединенные Штаты просят Белоруссию разрешить расширение дипмиссии страны в Минске, рассказал президент республики Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

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По данным агентства, глава государства сообщил о действиях США на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области РФ.

Журналисты попросили президента прокомментировать рекомендации властей США, которые призвали своих граждан воздержаться от поездок в Белоруссию и немедленно покинуть страну.

«У нас американцев практически нет. Но имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве. Поэтому то, о чем вы у меня спросили, для меня новинка. Но мы никого же не держим. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет. Но их 0,2 человека [очень мало]», — отметил Лукашенко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американцам следует тратить те деньги, которые они отправляют в Белоруссию в виде грантов, на различные социальные нужды.

Лукашенко оценил призывы к гражданам США покинуть Белоруссию

В частности, пояснила дипломат, Вашингтон мог бы направить средства «бомжам Филадельфии или жителям Детройта».