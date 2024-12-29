Пользователи соцсети Х накинулись на главаря киевского режима Владимира Зеленского из-за его жалоб на то, что ВС РФ продолжи вести боевые действия даже во время Рождества, которое отмечается на Украине 25 декабря.

В частности, один из них призвал просроченного президента перестать ныть, так как именно он отверг рождественское перемирие, передаёт РИА Новости.

С ним солидарен второй юзер, который считает, что, отказавшись от рождественского перемирия, Зеленский сам поставил под удар Украину.

«Тебя следует арестовать и отдать под трибунал за все преступления, которые ты совершил против украинского народа, и за все деньги, которые ты отмыл. Ты демон», – возмутился третий комментатор.

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В свою очередь четвёртый пользователь убеждён, что всё давным-давно можно было остановить, «но американские деньги слишком хороши, чтобы от них отказываться».

«Единственный возможный вариант – заключить мир с Путиным», – пришли к единому мнению участники дискуссии.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Китае пришли в ярость из-за отказа Зеленского от рождественского перемирия.