Флаг США, появившийся при уходе экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили из президентского дворца, свидетельствует о провале ЦРУ. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Филиппо заметил одну примечательную деталь, анализируя фото и видео с места сегодняшних событий в Тбилиси, где вступил в должность новый президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Сторонники экс-президента Саломе Зурабишвили пришли с американским флагом, чтобы поддержать ее, когда она покидала президентский дворец.

«Посмотрите на американский флаг, которым размахивают ее немногочисленные сторонники. Это провал ЦРУ. Агент ЕС и НАТО не смогла остаться во дворце», — написал Филиппо в соцсети X.

Кавелашвили сделал первое заявление после инаугурации

По его словам, экс-президент покинула резиденцию после инаугурации Кавелашвили, хотя ранее заявляла о непризнании выборов и о том, что останется в президентском дворце.