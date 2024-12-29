На Украине обвинили Зеленского в узурпации власти

Украинская журналистка Диана Панченко сравнила политические поступки Владимира Зеленского и бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили.

В соцсети X журналистка написала, что Зеленский не может расстаться с властью и на фоне поступка Зурабишвили это доказывает его слабость.

«Зурабишвили нашла в себе силы покинуть пост президента. Зеленский даже не нашел в себе силы провести выборы», — написала Панченко.

В воскресенье вступил в должность новый президент Грузии Михаил Кавелашвили. На этом посту он уже сделал первое официальное заявление.

Экс-президент Саломе Зурабишвили, ранее заявлявшая, что не оставит пост, поскольку не согласна с итогами выборов, сегодня покинула президентский дворец. Она сказала, что «уносит с собой легитимность».