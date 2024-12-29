Маск считает американцев недостаточно умными для работы в IT

Илон Маск вызвал новый раскол в правом крыле американской политики, поддержав программы H-1B виз, которые позволяют американским компаниям нанимать иностранных специалистов. Его комментарий, соглашающийся с утверждением о том, что американцы якобы недостаточно умны для работы в IT-секторе, спровоцировал резкую критику со стороны националистически настроенных правых, выступающих против иммиграции. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Среди тех, кто подверг Маска критике, оказались бывшие сторонники Трампа, такие как Лора Лумер и Оуэн Шройер. В результате несколько аккаунтов, включая аккаунты Лумер, Шроера и Гавина Вакса, а также аккаунт политического комитета ConservativeOG, лишились верификации на платформе X (Twitter). Потеря верификации может привести к снижению доходов для этих пользователей, которые получали прибыль от платных подписчиков. Предположительно, удаление верификации связано с их связью с организацией ConservativeOG, которая также потеряла свой статус. Лумер в настоящее время заблокирована на Twitter за ложное обвинение советника Трампа.

Помимо споров об иммиграции, Маск внес изменения в алгоритм X, понижающие в рейтинге публикации от пользователей, заблокированных верифицированными аккаунтами. Это изменение также вызвало недовольство среди правых. В итоге, конфликт между Маском и правыми националистами обострился, а попытки Маска дистанцироваться от спора, похоже, оказались неудачными.