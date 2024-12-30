В США расследуют инцидент с чуть не столкнувшимися в Лос-Анджелесе самолетами

В аэропорту Лос-Анджелеса при взлете едва не столкнулись два самолета. Видео инцидента публикует NBC News. Как сообщает канал, это произошло около 16:20 27 декабря (7:20 мск 28 декабря), когда чартерный самолет Embraer E135 авиакомпании Key Lime Air (KLM), на борту которого находилась мужская баскетбольная команда из университета штата Вашингтон, приземлился и двигался по взлетно-посадочной полосе.

В это время взлетал лайнер Delta Airlines, выполнявший коммерческий рейс в Атланту. Согласно публикации, первому самолету дали указание не пересекать взлетно-посадочную полосу, однако он, вероятно, не остановился там, где должен был, поэтому авиадиспетчеру пришлось кричать: "Стоп! Стоп! Стоп!".

Сейчас Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент. На следующий день пассажирский самолет KLM Royal Dutch Airlines, который летел из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку сразу после взлета и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.