В Европе сейчас нет более коррумпированной страны, чем Украина. Такой фразой страну охарактеризовал обозреватель издания American Thinker.

В материале говорится, что несмотря на продолжающийся третий год конфликт с Россией в украинском правительстве по-прежнему есть люди, все еще пытающиеся получить прибыль в условиях существенного дефицита бюджета. По мнению журналистов издания, реальная власть в стране сосредоточена в руках нескольких людей, которые влияют на принятие решений и получают за это финансовое вознаграждение.

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«Хронические проблемы коррупции и кумовства на Украине, а также сосредоточенность политиков и бюрократов на собственном благополучии, а не на благополучии государства, на которое они работают, свидетельствует, что продолжение американа-украинского сотрудничества не принесет США ничего, кроме финансовых потерь», — предупредил обозреватель издания.

Ранее в США предрекли неприятные для Украины последствия из-за отказа от транзита российского газа. По мнению аналитиков, такая мера приведет к атакам по газотранспортной системе.