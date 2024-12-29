Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили на церемонии своей инаугурации пообещал, что направит усилия на консолидацию и объединение общества. Об этом пишет ТАСС.

14 декабря Кавелашвили был избран шестым президентом Грузии, а 29 декабря состоялась его инаугурация. Во время футбольной карьеры Кавелашвили играл за клубы «Динамо» (Тбилиси), «Спартак-Алания», «Манчестер Сити», «Грассхоппер», «Люцерн», «Цюрих», «Базель».

«Для меня дорог каждый гражданин Грузии, вне зависимости от его взглядов и политической принадлежности. Я собираюсь быть президентом для всех, несмотря на то, кому нравлюсь, а кому нет. Мои будущие усилия будут направлены на консолидацию и объединение общества», — разъяснил Кавелашвили.

Президент подчеркнул, что грузинскому обществу следует объединиться «вокруг родины, ценностей и правил, основанных на взаимном уважении».

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Ранее тренер Валерий Газзаев сообщил, что Михаил Кавелашвили был командным футболистом и пользовался уважением коллег и любовью болельщиков.