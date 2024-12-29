Лукашенко оценил призывы к гражданам США покинуть Белоруссию

Белорусское руководство не беспокоится из-за действий государственного департамента США, который рекомендовал американским гражданам покинуть республику.

Об этом в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы не переживаем, у нас американцев практически нет», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сейчас граждане США составляют всего 0,2% от всего населения Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что власти республики никого не держат на территории страны против их воли.

«Хотят, пусть находятся у нас, нет — значит нет», — добавил президент.

Также он рассказал, что Вашингтон уже год просит Минск увеличить штат в посольстве. Речь идет об увеличении числа сотрудников дипломатического представительства до 100 человек, уточнил Лукашенко.

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23 декабря государственный департамент США призвал граждан страны, находящихся на территории Белоруссии, немедленно покинуть республику. Кроме того, американцам рекомендовали отказаться от поездок в Белоруссию в будущем.