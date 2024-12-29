В Приднестровье начали отключать от газа госучреждения

Компания «Тираспольтрансгаз» отключила от сети природного газа 12 государственных учреждений, находящихся под контролем Кишинева. Об этом сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции Молдавии.

Заявление Бюро было распространено накануне.

«Сегодня компания «Тираспольтрансгаз» отключила от сети природного газа 12 государственных учреждений (район Дубэсарь, мун. Бендеры и вблизи него), включая 4 учебных заведения, 1 медицинское учреждение и 2 учреждения культуры», — сказано в сообщении.

Также подача тепла прекращена в нескольких общественных зданиях города Бендеры, в том числе в территориальных подразделениях полиции и прокуратуры.

В Бюро добавили, что власти в Кишиневе отслеживают ситуацию в регионе.

Между тем ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредило о планируемом отключении газа у физических лиц.

С 1 января 2025 года будут отключены крышные котельные, частные дома в городах, селах и поселках и многоквартирные дома с автономным отоплением.

«В многоквартирных домах газ останется доступным только для приготовления пищи. Это будет возможно за счет запасов в системе газопроводов, но лишь до тех пор, пока давление в сети не снизится до критического уровня», — отмечается в сообщении.

«Газпром» объявил о приостановке поставок газа в Молдавию с 1 января. Политики предрекают энергетический коллапс в республике.