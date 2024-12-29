NYT: в полиции Нью-Йорка начались крупные чистки после секс-скандала

В полиции Нью-Йорка идут масштабные чистки на фоне публикации в СМИ о секс-скандале в ведомстве. Об этом пишет The New York Post.

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Ранее в The Washington Post появилась статья о том, что главный полицейский Нью-Йорка Джеффри Мэддри выплачивал сверхурочные лейтенанту Кватише Эппс за услуги интимного характера в штаб-квартире ведомства. Сумма выплат достигла, по словам журналистов, $400 тыс.

По данным газеты, новый комиссар Джессика Тиш начала «наведение порядка» со службы собственной безопасности (IAB), затем переключилась на другие подразделения.

«Тиш настроена серьезно. Она наводит порядок и возвращает департамент в нужное русло», — отметил источник.

Среди уволенных — замначальника полиции Крис Морелло и большое количество офицеров в звании от капитана и выше.

Кроме того, ряд стражей порядка был переведен из престижных участков в отдаленные, расположенные в неблагополучных районах.