Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье объяснил все сложности страны отказом открыть в 2022 году «второй фронт» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Главная причина всех сложностей нашего государства, в том числе (санкционированного США почетного председателя «Грузинской мечты») Бидзины Иванишвили, состоит в том, что мы в феврале 2022 года не присоединились к войне и не открыли «второй фронт», – заявил он журналистам.

«Все проблемы у Грузии начались с момента военных действий на Украине», – сказал глава правительства Грузии. «Войну мы не начнем», – заявил Ираклий Кобахидзе. «Силы, которые мы называем «глобальной партией войны», а в Америке называют «глубинным государством», активно требовали от Грузии открытия «второго фронта», - сказал он. «У нас тоже есть маленькое «глубинное государство». Это - коллективное «Нацдвижение» (радикальная оппозиция), – отметил премьер-министр. – Грузия должна от него освободиться также, как это анонсировал (избранный президент США) Дональд Трамп в своей стране».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден свой последний удар нанес по Грузии.

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Как отмечали в Грузии, реальной причиной введения США санкций против почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили стал его отказ пожертвовать Грузией и открыть «второй фронт» против России.