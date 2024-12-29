Новый президент Грузии вступил в должность

Михаил Кавелашвили принес присягу в парламенте и стал шестым президентом Грузии. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

В субботу Кавелашвили произнес клятву в зале парламента. Он присягнул на Библии и специально напечатанном экземпляре грузинской Конституции.

«Я, президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и отечества», — произнес Кавелашвили.

Данный экземпляр Конституции передадут в музей парламента, чтобы использовать для следующих инаугураций.

ТАСС сообщает, что в торжественной церемонии участвовали депутаты, члены грузинского правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, глава правительства Аджарии, выборщики, священники, военные, члены семьи Кавелашвили.

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Кавелашвили 53 года, в прошлом он профессиональный футболист.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец после вступления в должность Михаила Кавелашвили.