В Эстонии предложили закрыть границу с Россией

Эстония должна в кратчайшие сроки закрыть границу с Россией.

Об этом заявил председатель партии Isamaa («Отечество»), экс-глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает ERR.

«Я считаю, что закрытие границ — оправданный шаг <…> Этот шаг был бы обоснован», — отметил политик.

По его мнению, закрытие границы с Россией необходимо из-за «роста числа атак и нападений на подводные кабели».

Член оппозиционной Центристской партии, экс-мэр Нарвы Яан Тоотс подчеркнул, что предложенный вариант — «очень плохой».

«Если полностью закроем границу, это станет большим ударом для жителей Эстонии», — заметил Тоотс.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщал, что ведомство не рассматривает закрытие границы республики с Россией в качестве нужного шага. Сейчас такая мера с точки зрения безопасности не была необходимой, добавил он.

Стало известно, каких действий со стороны РФ боятся власти Эстонии

Незадолго до этого агентство РБК писало, что пересечение государственной границы между эстонской Нарвой и российским Ивангородом сейчас занимает более суток. Контрольно-пропускной пункт в Нарве является самым популярным среди жителей соседних с РФ европейских государств. Так, вместе с гражданами России в очередях стоят жители Латвии, Эстонии и Финляндии. Ежедневно его пересекают от 800 до 1000 человек.