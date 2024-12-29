В Таиланде поручили помочь выжившим в авиакатастрофе в Южной Кореи

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават поручила оказать помощь выжившим в авиакатастрофе, произошедшей в аэропорту Муан в Южной Корее, а также выразила соболезнования родственникам погибших. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

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«Хотела бы выразить соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Я поручила министерству иностранных дел срочно прояснить, были ли на борту самолета таиландские граждане и как развивается ситуация. Я поручила оказать немедленную помощь» — написала Чинават.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, разбившегося в Муане, находились два гражданина Таиланда и граждане Южной Кореи, россиян не было. Пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун уточнил, что судьба граждан страны уточняется.

Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. Момент крушения самолета попал на видео.