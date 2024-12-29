Отношения Турции и Германии охладились из-за кебаба

Отношения Германии и Турции охладились из-за разных стандартов приготовления кебаба.

«Попытка Турции добиться юридической защиты для оригинального донера может поставить крест на будущем любимого фастфуда в Германии», — пишет The Telegraph.

Издание отметило, что весной Анкара подала заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в ЕС, что даст ему такую же юридическую защиту, как шампанскому из Франции и другим зарегистрированным продуктам.

Согласно статье, если Брюссель встанет на сторону Анкары, немецкие донеры должны будут начать готовить в соответствии с турецкими стандартами или полностью изменить название.

В сентябре сообщалось, что Европейская комиссия предоставила Турции и Германии шесть месяцев на разрешение спора из-за рецептуры донер-кебаба.