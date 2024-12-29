AP: шведские погребальные организации ищут место под кладбища на случай войны

Шведские погребальные организации активно занимаются поиском земельных участков под новые кладбища на случай войны.

Шведские погребальные организации ищут место под кладбища на случай войны
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«Погребальные ассоциации в Швеции пытаются заполучить достаточно земли для того,... чтобы похоронить тысячи людей в случае войны», — пишет Associated Press.

Согласно статье они следуют рекомендациям, которые выпустил национальный секретариат церкви. В соответствии с документом погребальные ассоциации обязаны иметь достаточно места на кладбищах, чтобы похоронить примерно 5% населения на территории церковного прихода.

Ранее профессор Хельсинкского университета и эксперт в области геополитики Туомас Малинен заявил, что Швеция и Финляндия капитулируют в случае прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией.

Также сообщалось, что премьер Швеции Ульф Кристерссон начал рождественскую речь со слов про украинцев.

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