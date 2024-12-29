Шведские погребальные организации активно занимаются поиском земельных участков под новые кладбища на случай войны.

«Погребальные ассоциации в Швеции пытаются заполучить достаточно земли для того,... чтобы похоронить тысячи людей в случае войны», — пишет Associated Press.

Согласно статье они следуют рекомендациям, которые выпустил национальный секретариат церкви. В соответствии с документом погребальные ассоциации обязаны иметь достаточно места на кладбищах, чтобы похоронить примерно 5% населения на территории церковного прихода.

Ранее профессор Хельсинкского университета и эксперт в области геополитики Туомас Малинен заявил, что Швеция и Финляндия капитулируют в случае прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией.

Также сообщалось, что премьер Швеции Ульф Кристерссон начал рождественскую речь со слов про украинцев.