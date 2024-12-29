WP: слова Трампа о Канаде и Гренландии являются частью плана против России

Высказывания избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут быть связаны с политикой противодействия России и Китаю. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники в окружении республиканца.

Как отмечается в статье, заявления Трампа, инаугурация которого пройдет 20 января 2025 года, "связаны общей нитью с всеобъемлющей миссией по противодействию России и Китаю". Сам Трамп не приводил таких аргументов.

"Это не просто пустая болтовня, у всего этого есть последовательная связующая нить, - сказал собеседник издания. - Трамп знает, за какие рычаги дергать и какие есть защитные механизмы, и у него есть власть, чтобы использовать эти рычаги".

В переходной команде республиканца пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию.

Трамп описал плюсы включения Канады в состав США

Ранее Трамп несколько раз называл канадского премьер-министра Джастина Трюдо губернатором "великого штата Канада". Также он заявлял, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Отдельно политик говорил, что Вашингтону необходимо контролировать Гренландию.