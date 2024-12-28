Команда Трампа объяснила его слова о Канаде и Гренландии

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о Канаде, Панаме, Мексике и Гренландии связаны с «всеобъемлющей миссией» по противостоянию России и Китаю. Об этом The Washington Post заявил чиновник из переходной администрации республиканца.

© ZUMA / ТАСС

Ранее Трамп заявил, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией. Также он пригрозил вернуть под контроль США Панамский канал и предложил Канаде и Мексике войти в состав Соединенных Штатов.

В США связали самый большой риск для мира с Трампом

«Во всем этом есть четкая взаимосвязь. Трамп знает, за какие рычаги дергать и какие существуют ограждения, и у него есть возможность использовать эти рычаги», — сказал собеседник WP.

По словам пресс-секретаря переходной администрации республиканца Анны Келли, «мировые лидеры собираются за столом переговоров, потому что Трамп уже выполняет свое обещание снова сделать США сильными». Она выразила уверенность, что, когда он официально вступит в должность президента, то «Соединенные Штаты снова будут уважать и весь мир станет безопаснее».