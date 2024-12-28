Умер один из последних выживших при нападении на Перл-Харбор

Уоррен Аптон, старейший из выживших после нападения японцев на базу США Перл-Харбор, умер на 106-м году жизни. Об этом пишет NDTV World.

ВВС Японии атаковали Тихоокеанский флот США в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. За несколько часов погибли 2403 человека, 1178 были ранены, Соединенные Штаты лишились четырех линкоров, трех крейсеров, трех эсминцев, около 200 самолетов.

По данным портала, 22-летний Аптон находился на линкоре USS Utah во время нападения на базу. Мужчина собирался побриться и приступить к выполнению своих обязанностей. В этот момент в корабль попала торпеда, затем еще одна.

Молодой моряк смог покинуть тонущий корабль и добраться до берега, где его подобрал грузовик.

По оценкам военного историка Дж. Майкла Венгера, в день атаки на Оаху находилось около 87 000 военнослужащих. После смерти Аптона в живых осталось всего 15 человек.

Кэтлин Фарли, председатель калифорнийского отделения организации «Сыновья и дочери выживших в Перл-Харборе», уточнила, что ветеран скончался от пневмонии.в больнице в Лос-Гатосе (штат Калифорния).