Киев обратился к ЕС после слов Фицо об энергопоставках Украине

Украина обратилась в Энергетическое сообщество и Евросоюз из-за слов премьер-министра Словакии Роберта Фицо об ответных мерах из-за прекращения транзита газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

По словам министра, заявления Фицо являются грубым нарушением европейских регуляций. Галущенко также добавил, что у Украины имеется механизм для замены импорта газа с другими соседями.

Стало известно о давлении на Фицо в Европе

«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций. Министр энергетики по соответствующему поводу уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, ENTSO-Е и Энергетическому сообществу», — заявил он.

Ранее Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии Украине, если Киев прекратит транзит российского газа.