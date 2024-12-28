Зурабишвили обратилась к гражданам Грузии из Дворца Орбелиани

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к гражданам страны из Дворца Орбелиани. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Зурабишвили, перед инаугурацией своего преемника Михаила Кавелашвили она собирается остаться на ночь в резиденции. Кроме того, она также призвала всех своих сторонников прийти к зданию резиденции утром 29 декабря — президент планирует объявить о своих планах на ближайшие дни.

Зурабишвили пригласили на церемонию вступления Кавелашвили в должность президента Грузии

«Я здесь, я буду здесь, и ночь тоже проведу здесь. Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца Орбелиани, и оттуда расскажу вам, каким будет завтрашний день. Расскажу вам, какими будут следующие дни и какими будут дни победы», — передает слова Зурабишвили Telegram-канал Tbilisi life.

Напомним, что инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря. При этом, Зурабишвили и ее сторонники отказываются признавать итоги парламентских выборов, а избрание Кавелашвили требуют признать нелегитимным.

Ранее Зурабишвили присоединилась к акции оппозиции в Тбилиси.