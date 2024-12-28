Принц Эндрю отказался выгуливать корги Елизаветы II из-за депрессии

Младший сын королевы Елизаветы II принц Эндрю отказался выгуливать корги своей покойной матери из-за депрессии. Об этом сообщает New York Post.

Как сообщает издание, 64-летний принц впал в депрессию после скандала, в ходе которого его обвинили в контактах со шпионом из Китая. На этом фоне герцог перестал заботиться о двух собаках, которые достались ему в наследство — псах Мьюике и Сэнди.

К счастью, сейчас о корги заботится прислуга. Кроме того, за собаками также ухаживает бывшая жена принца Сара Фергюсон — несмотря на развод они продолжают жить вместе.

Ранее принца Эндрю обвинили в общении с китайским предпринимателем Ян Тэн Бо, которого подозревают в сотрудничестве с спецслужбами КНДР.