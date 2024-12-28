AP: в Швеции начали искать места на кладбищах на случай войны
Ассоциации организации ритуальных услуг Швеции по рекомендации национального секретариата Церкви страны начали поиск дополнительных мест на кладбищах на случай войны. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что власти Швеции еще в 2015 году поручили заняться планированием гражданской обороны и Церковь страны оказалась в «авангарде этого». Сейчас же этот вопрос стал еще более актуальным на фоне вступления страны в НАТО.
Согласно шведскому законодательству, похоронные организации обязаны владеть достаточной площадью земли для захоронения около 5% населения прихода в случае необходимости. Однако не всегда возможно и в настоящее время Ассоциация похоронных бюро Гетеборга, второго по населению города Швеции, пытается приобрести 40,4 тысячи квадратных метров, чтобы при необходимости иметь возможность похоронить около 30 тысяч погибших в случае войны.
«Нам нужно больше земли для захоронений, и это явление характерно для больших городов и является проблемой там, где земельных ресурсов изначально не хватает и их не всегда достаточно для удовлетворения потребностей в захоронениях даже в спокойные и мирные времена», — приводятся в тексте слова старшего советника Ассоциации по захоронениям Гетеборга Катарины Эвенсет.
Указывается, что похоронная организация уже нашла подходящую для этой цели территорию в Гетеборге, однако процесс согласования и строительства кладбища может занять около десяти лет.