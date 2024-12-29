Фицо прокомментировал решение Киева по российскому газу

Украина собирается прекратить транзит топлива из РФ. Премьер-министр Словакии в открытом письме призвал лидеров ЕС обратить на это внимание.

«Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов. В этой связи позволю себе попросить, чтобы вы не только от имени Словакии, но в первую очередь от имени всего Европейского союза уделили этой беспрецедентной ситуации должное внимание и придали ей срочную важность», — написал Роберт Фицо главам Европейской комиссии и Европейского совета.

Зеленский: Фицо открыл второй энергетический фронт против Украины

Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина прекратит транзит российского газа в Европу через свою территорию, что нанесёт миллиардные убытки ЕС, «а славяне будут продолжать ненавидеть друг друга».