Приднестровский депутат обвинил Кишинев в газовом кризисе

Ответственность за газовый кризис в Молдавии несут власти страны. Об этом РИА Новости заявил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов.

Ранее «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Еще до решения российской компании в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение, а через время Кишинев ввел режим ЧП в энергетике в связи с возможным кризисом, связанным с прекращением поставок газа из РФ.

«Власти Молдовы несут полностью ответственность за газовый кризис. Они сознательно сорвали переговоры с Россией и поставки газа. Приднестровью придется задействовать свои особые отношения с Москвой для обеспечения газом ПМР», — сказал Сафонов.

Он указал, что РФ не отождествляет долг Молдавии с Приднестровьем. Сафонов выразил уверенность, что вопрос с поставками газа в результате будет решен, поскольку в республике находятся российские войска и «выводить их никто не будет».