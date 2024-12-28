Раскрыты подробности о мирном соглашении Трампа для Украины

Газета Financial Times сообщает, что избранный президент США Дональд Трамп пытается навязать Украине мирное соглашение с Россией, но без соответствующих гарантий безопасности.

Издание также отмечает, что помимо этого Трамп предлагает смягчить санкции в отношении России. При этом источник считает, что в этом вопросе позиция Трампа похожа на позицию президента России Владимира Путина.

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«Трамп навязывает Украине мирное соглашение без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России смягчены», — сообщает газета.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия ждет от Трампа давления на Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине.