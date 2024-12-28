«Квартал 95» впервые с начала СВО пошутил над Зеленским

Студия «Квартал 95», чьим совладельцем был президент Украины Владимир Зеленский, впервые пошутила над ним с начала проведения специальной военной операции (СВО) в своем новогоднем выпуске. Запись концерта опубликована на Youtube-канале студии.

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Ведущие поставили на сцену ростовую картонную фигуру Зеленского, заявив, что он впервые находится на ней с бородой. Другой ведущий отметил, что видеть президента непривычно, тогда на сцену вынесли ростовую фигуру главы офиса президента Андрея Ермака, отмечая зависимость украинского лидера от главы офиса.

«А что, отпроситься не смогли?» — обратился один из участников концерта к «Зеленскому», отреагировав на появление Ермака и поблагодарив его за «президентскую тысячу гривен».

Ранее «Квартал 95» в рекламе новогоднего выпуска передачи показал карту Украины без Крыма в составе. Кадр с отсутствующим Крымом вызвал негативные реакции среди украинских пользователей. Отмечается, что некоторые зрители высказали свое недовольство из-за неуместности развлекательного шоу в условиях продолжающихся боевых действий.