Доверие французов к Макрону упало до минимума

Уровень доверия французов к президенту страны Эммануэлю Макрону упал до минимума с 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Toluna Harris Interactive.

Согласно им, сейчас уровень доверия Макрону составляет 32%.

«Уровень доверия к президенту республики не перестает снижаться с сентября (минус пять) и достигает самого низкого уровня с декабря 2018 года — периода напряженности, связанного с движением "желтых жилетов", когда он составлял 31%», — говорится в результатах опроса.

Среди главных причин роста недоверия французы указали ощущение, что у Макрона нет ясной стратегии по будущему Франции. Опрошенные отметили, что это подтверждают его «непонятные решения», в том числе роспуск парламента летом. Также респонденты считают, что Макрон «слишком изолировался от французов».