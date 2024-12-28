Зеленский: Фицо открыл второй энергетический фронт против Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыл второй энергетический фронт против Украины. С таким обвинением в адрес словацкого политика выступил у себя в Telegram-канале Владимир Зеленский.

По его словам, Фицо сделал это по поручению президента России Владимира Путина.

«Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электростанциям и распределительной сети», — написал Зеленский.

Он указал, что потребность Украины в электроэнергии возникла из-за утраты контроля над Запорожской атомной станцией и ударов по объектам генерации электричества. На этом фоне Зеленский назвал позицию Фицо «абсолютно аморальной», отметив, что доля Словакии в импорте электроэнергии составляет около 19% и за эти поставки Киев платит 200 миллионов долларов ежегодно.

«Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом», — добавил он.

Также Зеленский выразил уверенность, что снизить цены на энергоносители у ЕС получится только при сотрудничестве с соседями и увеличении поставок газа из США и других партнеров.