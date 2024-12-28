Новая власть в Сирии усилила охоту за причастными к режиму Асада

Новая власть в Сирии усилила кампанию по поимке и аресту причастных к режиму сложившего с себя президентские полномочия Башара Асада. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

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При этом, как указал изданию директор Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдулрахман, пришедшие к власти повстанцы «проводят выборочные аресты сторонников Асада», игнорируя высшие военные чины свергнутого режима.

«Нам нужно переходное правосудие, а не месть за правосудие», — подчеркнул он.

Ранее пришедшая к власти в Сирии исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) пообещала преследовать офицеров из правительственной армии Асада.