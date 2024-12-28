Украинская журналистка Диана Панченко пошутила над президентом США Джо Байденом.

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Об этом она в субботу, 28 декабря, написала в социальных сетях.

— Байден вряд ли даже узнает, куда «он» отправляет деньги. Но администрация будет финансировать войну до последней возможности, — написала Панченко.

Так она выразила свои мысли на тему того, что он приказал выделить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов.

Активные пользователи Сети подсчитали, что президент США провел в отпуске 40 процентов своего срока на посту главы государства — 570 дней. Результаты подсчетов опубликованы в сети X.

Президент также приказал Пентагону продолжать наращивать поставки оружия на Украину. Очередной пакет военной помощи киевскому режиму, куда вошли средства ПВО, беспилотники, артиллерия и бронетехника, глава США одобрил 12 декабря.

Число граждан США, поддерживающих скорейшее окончание военного конфликта на Украине, даже если ей не удастся вернуть занятые ВС РФ территории, впервые превысило число тех, кто выступает за продолжение помощи с целью их возвращения под контроль киевского режима. Такие данные показал опрос, проведенный социологической службой Gallup.