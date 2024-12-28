Алиев назвал причину неполадок разбившегося в Актау самолета

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Arilines, подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава Азербайджана назвал подробности ЧП во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«[Лайнер] подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане, и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку», — подчеркнул Алиев.

Путин обсудил с Алиевым авиакатастрофу под Актау

Глава республики пояснил, что наличие множественных отверстий в корпусе самолета, ранения пассажиров и членов экипажа инородными фрагментами, пробившими обшивку самолета еще в воздухе, а также показания выживших бортпроводников и пассажиров подтверждают факт внешнего физико-технического вмешательства.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили — 29.