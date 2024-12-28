Маск начал финансировать популистскую партию в Британии

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск профинансирует британскую правопопулистскую партию Reform UK. Об этом заявил ее лидер Найджел Фараж, передает РИА Новости.

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Ранее Фараж сообщал, что встретился с Маском в поместье избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. По его словам, одной из тем обсуждения стал вопрос финансирования Reform UK.

«Мы действительно ездили в Мар-а-Лаго. Он сделает пожертвование в разумном размере, но оно должно быть законным или в соответствии с правилами», — добавил Фараж.

Также он выразил надежду, что в дальнейшем Маск в качестве одного из руководителей нового департамента по достижению госэффективности сможет показать пример того, как можно сократить и реорганизовать раздутый госаппарат. По мнению Фаража, сейчас Великобритания в этом в вопросе движется в противоположном направлении.

Стоит отметить, что Маск не впервые поддерживает правых в европейских странах. Ранее он утверждал, что спасти ФРГ может только «Альтернатива для Германии». Однако тогда его поддержка проявлялась только на словах.