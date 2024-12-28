Дело Рубена Варданяна передали в суд
Генеральная прокуратура Азербайджана передала в суд материалы дела в отношении экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Обвиняемый Рубен Варданян и другие участники уголовного процесса были уведомлены о завершении предварительного следствия. Им был предоставлен доступ ко всем материалам уголовного дела, включая вещественные доказательства, документы, экспертные заключения и другие материалы. Обвинительное заключение было утверждено генеральным прокурором Азербайджанской Республики и направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.