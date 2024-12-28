Бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил, что руководство страны не обеспечило ВСУ достаточным количеством оружия и оборудования. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

По словам Порошенко*, украинским солдатам не хватает многих вещей - от беспилотников с камерой ночного видения до экскаваторов. Такие заявления экс-президент сделал во время передачи украинским военным дронов, станций радиоэлектронной борьбы, стирально-душевых комплексов и различной электроники.

«Еще неделю назад некоторые депутаты бросали мне в спину: «Государство само обеспечит». Не обеспечило, как и упомянутые депутаты не привезли хотя бы один дрон. Как говорится: ищи ветра в поле», - сказал Порошенко*.

Газета El País ранее рассказала, что в Минобороны Украины считают главной проблемой ВСУ не дефицит вооружений, а нехватку личного состава, из-за которой «скоро некому будет воевать». Журналисты газеты побеседовали с представителями Минобороны Украины и военными различных подразделений ВСУ.

Генпрокуратура Украины сообщила, что за все время конфликта было зарегистрировано почти сто тысяч случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Более половины этих солдат оставили свои позиции в 2024 году.

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.